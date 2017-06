I 7 italiani "d'Europa" a EURO Under 21

Tra i calciatori dell'Italia protagonisti in questi giorni al Campionato Europeo UEFA Under 21 in Polonia, ci sono anche sette calciatori che hanno già giocato in UEFA Champions League e/o UEFA Europa League con il proprio club.

E qualcuno di loro ha anche lasciato il segno andando in rete... Ecco chi sono:

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Guarda il gol di Rugani in UEFA Champions League

Daniele Rugani

Il difensore della Juventus ha collezionato 3 presenze complessive in UEFA Champions League tra cui due nell'edizione 2016/17, in cui ha anche realizzato una rete nel successo per 2-0 dei Bianconeri sulla Dinamo Zagabria nella fase a gironi.

Marco Benassi

Il suo esordio assoluto tra i professionisti è arrivato a soli 18 in UEFA Europa League nella sfida dell'Inter contro il Rubin Kazan nella stagione 2012/13. In quell'edizione del torneo, Benassi ha totalizzato 4 presenze e 1 gol con i Nerazzurri, nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Cluj. Dopo l'anno trascorso a Livorno, è tornato a giocare in UEFA Europa League nella stagione 2014/15 con la maglia del Torino, con cui ha collezionato 11 presenze nella competizione.

Danilo Cataldi

Il centrocampista, che ha trascorso la seconda parte della stagione 2016/17 in prestito al Genoa, ha già disputato cinque gare in UEFA Europa League nell'edizione 2015/16 con la maglia della Lazio.

Lorenzo Pellegrini

Il calciatore del Sassuolo ha disputato 5 partite complessive nell'edizione 2016/17 della UEFA Europa League, realizzando anche una rete nella sfida interna pareggiata per 2-2 dal club emiliano contro il Rapid Vienna.

Otto gol in tre edizioni di Europa League per Bernardeschi ©Getty Images

Domenico Berardi

Il talento del Sassuolo ha disputato 4 gare e realizzato ben 5 reti nei turni preliminari di UEFA Europa League 2016/17, prima dell'infortunio che gli ha impedito di disputare altre partite nella competizione.

Federico Bernardeschi

L'esterno d'attacco della Fiorentina ha già disputato ben tre edizioni di UEFA Europa League con la società viola, andando a segno in tutte e tre le stagioni. In totale, ha collezionato 18 presenze e 8 gol nella competizione.

Federico Chiesa

Il 19enne figlio d'arte ha disputato 5 partite nella UEFA Europa League 2016/17 con la maglia della Fiorentina, realizzando la rete del successo per 2-1 dei suoi in trasferta contro il Qarabağ nella fase a gironi.

I calciatori dell'Italia a EURO Under 21

Portieri

Alessio Cragno (Benevento), Gianluigi Donnarumma (Milan), Simone Scuffet (Udinese)

Difensori

Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Verona), Giuseppe Pezzella* (Palermo), Daniele Rugani (Juventus)

Centrocampisti

Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Attaccanti

Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta)

* convocato al posto dell'infortunato Nicola Murru