La Lazio si gode una notte magica

Una notte magica. La Lazio ha indossato l’abito migliore e non ha lasciato scampo all’FCSB, sconfitto con un secco 5-1 all’Olimpico che porta i Biancocelesti agli ottavi di UEFA Europa League. Il tecnico Simone Inzaghi sottolinea come la squadra debba cercare di arrivare “il più avanti possibile” nella manifestazione, mentre Ciro Immobile - alla sua prima tripletta europea - ne mette in risalto il grande carattere.



Simone Inzaghi, allenatore Lazio

Quando siamo concentrati è la Lazio migliore, manteniamo la nostra lucidità e stasera, per esempio, ha giocato Patric che non giocava da più di un mese ed è stato uno dei migliori in campo. Non lascio indietro nessuno, guardo gli allenamenti e lui ha sfruttato la sua chance. Felipe Anderson ha fatto una partita straordinaria. Al di là di quando siamo in possesso, si è sacrificato per la squadra. Gli vanno fatti i complimenti. Immobile deve continuare così, gioca in una squadra che è al servizio suo, sta segnando a ripetizione: a partita in corsa Felipe Anderson e Luis Alberto li ho già schierati più di una volta dietro Immobile.

La Lazio deve cercare di arrivare più avanti possibile. Ai ragazzi oggi ho ricordato l'anno scorso da dove eravamo partiti, quanti sacrifici abbiamo fatto per centrare l'Europa League e sarebbe stato un peccato uscire ai sedicesimi contro l’FCSB, con tutto il rispetto. Ora ci giochiamo gli ottavi, ci sono grandissime squadre: c'è il sorteggio e vedremo che succederà.

Ciro Immobile, attaccante Lazio

Sono contento, siamo riusciti a ribaltare il risultato alla grande. La squadra ha dimostrato di avere carattere, teniamo tanto alla UEFA Europa League: l’anno scorso abbiamo lavorato tanto per arrivarci. Vogliamo andare più avanti possibile in Europa. Nelle ultime partite facevo fatica e appena è tornato il meccanismo di prima sia con Felipe Anderson che con Luis Alberto si è creata un’intesa importante. Per un’attaccante questo è fondamentale per non andare in fuorigioco e sorprendere gli avversari. Abbiamo superato il momento non facile, dopo Verona stasera è stata una grande prova.

Marco Parolo, centrocampista Lazio

Ci teniamo a onorare questa competizione e vogliamo andare più avanti possibile. Questa sera siamo stati bravi a indirizzare la partita nel modo giusto, ma anche all’andata abbiamo avuto tante occasioni. Luis Alberto è un giocatore che fa la differenza, oggi è da sottolineare la prova difensiva sua ma soprattutto di Felipe Anderson: lo stiamo ritrovando e deve essere il nostro vanto. Abbiamo numeri e giocatori per un grande futuro.

Senad Lulić, difensore Lazio

E’ stata una giornata splendida, abbiamo sfruttato tutte le occasioni. Andiamo avanti e aspettiamo il sorteggio, ma ora testa al campionato. Campionato e competizioni europee sono diverse ma noi vogliamo fare il nostro percorso senza tralasciare nulla. Felipe Anderson è un grande giocatore, ha avuto bisogno del tempo per riprendersi dall’infortunio. Ora sta tornando, sta dando tutto per farsi trovare sempre a disposizione della squadra.

Luis Alberto, centrocampista Lazio

Sono molto felice per stasera, sia io sia Felipe Anderson abbiamo cercato di aiutare in fase difensiva. Felipe ha giocato una grande partita, sia in fase d’attacco che di recupero. È bravissimo, in campo fa sempre la differenza. Adesso abbiamo tante partite da giocare e ci sarà l’occasione per tutti di emergere.