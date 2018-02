La Lazio vuole riprendere la sua corsa

A perdere tre partite consecutive non era abituata. L’andata dei sedicesimi di UEFA Europa League le offre la ghiotta opportunità di rialzarsi. Sul campo dell’FCSB seconda nel campionato romeno, la Lazio punta a ritrovare la vittoria dopo tre battute d’arresto in Serie A, che l’hanno fatta scivolare al quinto posto. “Dovremo fare una partita importante”, avverte Simone Inzaghi alla vigilia.

Visti i tanti e ravvicinati impegni, il tecnico Biancoceleste ha deciso – come previsto – di fare ricorso al turn-over. Per Bucarest non sono partiti Stefan de Vrij, Marco Parolo, Luis Alberto e Adam Marušić e dovrebbero essere confermati soltanto tre giocatori della formazione battuta 4-1 a Napoli: Thomas Strakosha, Sergej Milinković-Savić e Lucas Leiva. Ciro Immobile partirà dalla panchina, davanti il tandem titolare dovrebbe essere formato da Nani e Felipe Caicedo.

“Non vediamo l'ora di tornare a giocare”, spiega Inzaghi parlando dei tre ko di fila, una novità anche per lui, “Viviamo un momento negativo che vogliamo assolutamente metterci alle spalle. Ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato tutto: servirà fare una partita importante, troveremo un’avversaria di qualità e anche l'ambiente sarà importante. Dovremo fare una partita da Lazio”.

Per l’allenatore, però, le tre sconfitte non sono il frutto di una crisi di gioco o di prestazioni. “A parte quella con il Genoa, sono state partite decise da episodi”, riflette, “Abbiamo lavorato bene in questi giorni e cambieremo qualcosa in formazione. In UEFA Europa League vogliamo continuare il nostro percorso”.

“E’ una partita importante”, ribadisce Inzaghi, “Abbiamo voluto la qualificazione con tutte le nostre forze e forse ora scontiamo i ritmi vertiginosi. Ma siamo voluti andare avanti su tutti i fronti e ci siamo. Vogliamo andare avanti in Europa e proseguire il nostro discorso in campionato. Speriamo poi di aggiudicarci anche la semifinale con il Milan” in Coppa Italia.

Tornerà Felipe Anderson, fuori nelle ultime uscite per motivi disciplinari. Per la sfida dell’Arena Națională “è convocato”, conferma l’allenatore della squadra romana, “forse non partirà dall'inizio ma sarà un'arma da sfruttare. Ci potrà dare una mano fino alla fine”.

A centrocampo dovrebbe partire dall’inizio Lucas Leiva, che lunedì in campionato contro il Verona sarà squalificato. “Dovremo essere compatti, fare una partita in modo concentrato”, la ricetta del brasiliano, “Fare un buon risultato qui di darebbe più chance per andare avanti. Non è un momento facile, ma nel calcio c’è sempre una possibilità per cambiare e fare bene”.

“Dobbiamo solo avere fiducia, allenarci bene e prepararci”, prosegue l’ex centrocampista del Liverpool, “Abbiamo dimostrato che giocando bene possiamo vincere contro qualsiasi altra squadra. La fiducia è la cosa principale. Dopo due o tre giorni, nel calcio c'è sempre un'altra opportunità. Il momento attuale non è dei più positivi, ma facendo una buona gara contro l’FCSB la fiducia tornerà”.

Quella romena, conclude Lucas Leiva, “è una squadra difficile contro cui giocare. Lo stadio sarà pieno. Dovremo essere concentrati: loro giocano bene e hanno fatto risultato nelle ultime gare”. La Lazio, però, vuole riprendere a correre.