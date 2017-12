La Lazio si consola con i ritorni di Felipe Anderson e Wallace

Una sconfitta indolore. La Lazio non è riuscita a chiudere imbattuta il Gruppo K di UEFA Europa League, dove da tempo era già sicura della qualificazione ai sedicesimi e del primo posto nel girone. Al Regenboogstadion, dove sono stati sconfitti 3-2 dallo Zulte Waregem, i Biancocelesti si sono potuti consolare con l’esordio stagionale di Felipe Anderson e il ritorno di Wallace. “Mi è piaciuta la reazione, sono contento per la prestazione dei singoli”, ha spiegato nel post-gara il tecnico Simone Inzaghi.



Filippo Inzaghi, allenatore Lazio

Il secondo tempo è stato buono, era arrivato il pari. Peccato per il terzo gol, che era sicuramente evitabile. Sono concento che abbiamo finito senza infortuni malgrado il freddo, ho avuto ottime risposte. Il primo e il terzo gol erano evitabili, il secondo forse è stato deviato. Ma mi è piaciuta la reazione, siamo stati in partita, sono contento per la prestazione dei singoli.

Sono molto felice della prestazione di Felipe Anderson: ha fatto i primi 25 minuti molto bene, si è messo dietro Caicedo e Palombi, si è fatto vedere, ha tentato la giocata. Non ci dimentichiamo che è tornato dopo quattro mesi e mezzo di infortunio. I sedicesimi? Giochiamo per vincere, con una mentalità al di là delle partite. Adesso le sfide saranno di andata e ritorno. Giocando la prima fuori casa dovremo essere bravi. Non siamo stati fortunati con il sorteggio del girone, spero lo saremo con quello dei sedicesimi. Abbiamo tenacia, grinta e carattere: con queste virtù si può andare lontano.

Felipe Caicedo, attaccante Lazio

Sono felice per il mio gol. Abbiamo perso perché siamo stati poco concentrati nel primo tempo. Nella ripresa il gioco è stato migliore, non siamo comunque soddisfatti del risultato. Ora pensiamo al campionato senza dimenticare che possiamo fare molto bene in Europa. La squadra c’è, serve continuare così, pensiamo al Torino.

Io mi sento bene, sono contento, il mister mi dà fiducia. Poi è normale che tutti vogliono giocare, ma devo continuare così.

Felipe Anderson, attaccante Lazio

È stata dura aspettare tutto questo tempo, ma abbiamo lavorato tanto sulla forma aerobica. Peccato per il risultato, però abbiamo carattere, si è visto tentando la rimonta. Torniamo a casa a testa alta, sono felice, mi sento bene e voglio tornare in forma il prima possibile. L’obiettivo è acquisire il ritmo partita. I miei compagni giocano ad alti livelli, devo essere con loro.

Siamo dispiaciuti del risultato: dobbiamo saperci gestire, pensare partita dopo partita per provare ad arrivare in fondo. Sappiamo vincere con le grandi, possiamo arrivare lontano.