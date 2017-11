Storia della partita: Lazio - Vitesse

Unica delle 48 squadre della fase a gironi di UEFA Europa League ad aver vinto quattro partite su quattro, la Lazio si è già qualificata ai sedicesimi di finale come capolista del Gruppo K e affronterà il fanalino di coda Vitesse a Roma.

• Mentre la Lazio potrebbe diventare la nona squadra - e l'ottavo club - a qualificarsi ai sedicesimi a punteggio pieno al termine della fase a gironi di UEFA Europa League, la formazione olandese invece sarebbe eliminata a meno di una vittoria se la sfida tra Nice e Zulte Waregem dovesse finire in pareggio.

Precedenti

• La Lazio ha iniziato la fase a gironi vincendo 3-2 ad Arnhem nella prima giornata – in quella che è stata la prima sfida tra i due club in competizioni UEFA. Il Vitesse era andato due volte in vantaggio con Tim Matavž e Bryan Linssen, ma gli ospiti hanno recuperato e vinto grazie alle reti di Marco Parolo, Ciro Immobile e Alessandro Murgia.

• Nei cinque precedenti della Lazio contro squadre olandesi, il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. I Biancocelesti hanno vinto una volta e perso una a Roma.

• Il bilancio del Vitesse in cinque partite contro squadre italiane è di: V1 P2 S2 (P1 S1 in Italia).

Statistiche

• La Lazio è imbattuta da 26 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (V16 P10) e si è qualificata alla fase a eliminazione diretta in ciascuna delle ultime cinque partecipazioni.

• La Lazio ha vinto sette delle ultime otto partite europee giocate in casa; l'unica eccezione risale alla sconfitta per 3-0 per mano dello Sparta Praha negli ottavi di UEFA Europa League 2015/16. I Biancocelesti hanno battuto il Nice per 1-0 alla quarta giornata con un autogol nei minuti di recupero.

• Il Vitesse non vince in Europa da dieci partite (P2 S8) e non vince da otto trasferte UEFA (P4 S4) - una striscia lunga 15 anni iniziata dopo la vittoria per 1-0 sul Rapid Bucureşti nell'ottobre 2002.

• Battuta in finale di Coppa UEFA nel 1998 (e vincente in Coppa delle Coppe UEFA nella stagione successiva), la Lazio è tornata in UEFA Europa League dopo una stagione di assenza; nel 2015/16 era arrivata agli ottavi di finale.

• Il Vitesse è all'esordio in una fase a gironi di una competizione UEFA dopo essersi qualificata alla competizione come vincitrice della Coppa d'Olanda 2016/17 in quello che è il principale successo del club.

Highlights: Vitesse 2-3 Lazio

Collegamenti e curiosità

• La distanza tra Arnhem e Roma è di circa 1.200 km.

• Nella difesa della Lazio gioca il talento olandese Stefan de Vrij, che ha militato nella prima squadra del Feyenoord dal 2009 al 2014.

• L'attaccante del Vitesse, Tim Matavž (Genoa, 2016), e Luc Castaignos (Inter, 2011–12), hanno entrambi giocato in Italia, ma nessuno dei due ha mai affrontato la Lazio.

• Alexander Büttner del Vitesse deve scontare la squalifica dopo il rosso contro lo Zulte Waregem alla quarta giornata.

• In diffida: Luis Felipe (Lazio); Thulani Serero, Thomas Bruns (Vitesse).

Gli allenatori

• Sulla panchina della Lazio dal 2016, Simone Inzaghi è stato l'attaccante del club biancoceleste dal 1999 al 2010, prima di allenarne il settore giovanile. Simone è il fratello minore dell'ex nazionale azzurro Filippo Inzaghi, col quale all'inizio della carriera ha giocato in coppia nell'attacco del Piacenza, squadra della loro città.

• Allenatore del Vitesse dal 2016, Henk Fraser è nato in Suriname ma ha vestito la maglia della nazionale olandese per sette volte. In carriera è stato il difensore del Feyenoord col quale ha giocato diversi anni prima di prenderne le redini del settore giovanile. La sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra è stato col Den Haag nel 2014–16.