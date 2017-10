Nizza - Lazio: storia della partita

Nonostante sia appena la terza giornata, si può già parlare di scontro al vertice nel Gruppo K dato che sia Lazio che Nizza hanno vinto le prime due partite della fase a gironi di UEFA Europa League.

Precedenti

• Le due squadre si affrontano per la prima volta.

• Nell'unico precedente del Nizza contro squadre italiane, la compagine francese ha perso per due volte 2-0 contro il Napoli negli spareggi di questa edizione di UEFA Champions League.

• Il bilancio della Lazio in 16 partite contro squadre francesi è di V6 P4 S6 (V4 P2 S2 a Roma – V2 P2 S4 in Francia). Tra queste spicca la sconfitta per 6-0 in casa del Lens nel secondo turno di Coppa UEFA del 1977/78 in quella che è la sconfitta più ampia in competizioni UEFA.

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Highlights: Nizza 3-0 Vitesse

Statistiche

• Entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite del Gruppo K.

• Nizza, Milan e Zenit hanno il miglior attacco con otto gol a testa – una media di quattro reti a partita. André Silva del Milan, Alassane Plea del Nizza e Aleksandr Kokorin dello Zenit condividono la vetta della classifica marcatori con quattro gol.

• La Lazio è imbattuta da sei trasferte europee (V2 P4).

• Sconfitto dal Napoli negli spareggi di questa stagione di UEFA Champions League, il Nizza ha esordito nella fase a gironi di UEFA Europa League nel 2016/17 fallendo però la qualificazione ai sedicesimi di finale.

• Sconfitta in finale di Coppa UEFA nel 1998 (e vincitrice della Coppa delle Coppe UEFA nella stagione successiva), la Lazio torna in UEFA Europa League dopo una stagione di assenza. Nell'edizione 2015/16 i Biancocelesti sono arrivati sino agli ottavi di finale.

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Highlights: Lazio 2-0 Zulte Waregem

Collegamenti e curiosità

• La distanza tra Roma e Nizza è di circa 470 km.

• La Lazio deve segnare altri due gol per raggiungere le 200 marcature in competizioni UEFA in quella che sarà la 180esima partita in Europa.

• La partita si giocherà il giorno dopo il 34esimo compleanno del difensore del Nizza, Dante.

• Wesley Sneijder del Nizza ha giocato in Italia con l'Inter dal 2009 al 2013, vincendo la UEFA Champions League – e le due competizioni nazionali – nella sua prima stagione in nerazzurro.

• Anche l'attaccante italiano del Nizza, Mario Balotelli, ha giocato con l'Inter (2007–10) nonché con l'AC Milan (2013–14 e 2015/16); l'italiano, tuttavia, non ha mai segnato in cinque partite contro la Lazio (V1 P3 S1).

• Balotelli e Lucas della Lazio hanno giocato insieme al Liverpool (2014–15).

• Il difensore della Lazio, Wallace, ha giocato nel campionato francese col Monaco (2014–16).

Gli allenatori

• Ex centrocampista della nazionale svizzera, Lucien Favre è al Nizza dal maggio 2016. Salito alla ribalta per aver vinto in due stagioni consecutive il campionato svizzero con lo Zürich, in seguito si è confermato come allenatore di alto profilo sulle panchine di Hertha Berlin e Mönchengladbach in Germania.

• Sulla panchina della Lazio dal 2016, Simone Inzaghi è stato l'attaccante del club biancoceleste dal 1999 al 2010, prima di allenarne il settore giovanile. Simone è il fratello minore dell'ex nazionale azzurro Filippo Inzaghi, col quale all'inizio della carriera ha giocato in coppia nell'attacco del Piacenza, squadra della loro città.