Milan - AEK Atene: storia della partita

Dopo le prime due vittorie nel Gruppo D di UEFA Europa League, l'AC Milan cerca di conquistare la terza contro l'AEK Athens a San Siro.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate nella fase a gironi di UEFA Champions League 1994/95 e 2006/07. Il Milan ha vinto entrambe le gare casalinghe (2-1 e 3-0) ma non è mai riuscito a segnare ad Atene (0-0 e 0-1).

• Il bilancio del Milan in otto partite contro squadre greche è V4 P3 S1. L'unica sconfitta è stata quella sul campo dell'AEK a novembre 2006 (1-0) con gol di Júlio César.

• Il bilancio dell'AEK in 17 partite contro squadre italiane è V2 P6 S9, anche se quattro delle ultime sei sfide si sono concluse in parità.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Accesso Sei già registrato su UEFA.com? Accedi con Facebook

Accedi con Google+

Accedi con Windows

Accedi con Yahoo Accedi inserendo la tua e-mail Login o Registrazione Non sei ancora membro? Unisciti alla famiglia del calcio europeo oggi!

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Highlights: Milan - Rijeka 3-2

Forma

• Il Milan ha vinto tutte e sei le partite europee disputate in casa in questa stagione.

• L'AEK non perde da quattro gare in Europa (V2 P2).

• Sesto in campionato la scorsa stagione, il Milan è tornato alla fase a gironi di UEFA Europa League e non vi partecipava dall'edizione 2008/09 (ultima Coppa UEFA), quando ha raggiunto i sedicesimi.

• Vincitore degli spareggi di qualificazione per la UEFA Champions League in Grecia, l'AEK ha partecipato cinque volte alla fase a gironi di Coppa UEFA/UEFA Europa League (la più recente delle quali nel 2011/12), ma è arrivato ai sedicesimi solo nel 2007/08.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Accesso Sei già registrato su UEFA.com? Accedi con Facebook

Accedi con Google+

Accedi con Windows

Accedi con Yahoo Accedi inserendo la tua e-mail Login o Registrazione Non sei ancora membro? Unisciti alla famiglia del calcio europeo oggi!

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Highlights: AEK - Austria Wien 2-2

Curiosità e incroci

• La distanza tra Atene e Milano è di circa 1500 km.

• Milan, Nizza e Zenit sono le squadre più prolifiche della fase a gironi con otto gol realizzati (media di quattro a partita). André Silva (Milan), Alassane Pléa (Nizza) e Aleksandr Kokorin (Zenit) sono in testa alla classifica cannonieri con quattro reti ciascuno.

• Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, ha giocato in Grecia la scorsa stagione, vestendo la maglia dell'Asteras Tripolis.

• Diversi giocatori dell'AEK hanno militato in squadre italiane:

Lazaros Christodoulopoulos (Bologna 2013–14, Verona 2014–15, Sampdoria 2015–16)

Uroš Ćosić (Pescara 2012–15, Empoli 2015–17)

Panagiotis Kone (Brescia 2010–11, Bologna 2011–14, Udinese 2014–15, Fiorentina 2016)

Marko Livaja (Inter 2011–13, Cesena 2011–12, Atalanta 2013–14, Empoli 2015–16)

• Livaja e Giacomo Bonaventura sono stati compagni di squadra nell'Atalanta.

• Kone e Nikola Kalinić hanno giocato insieme nella Fiorentina.

• Il Milan partecipa all'unica competizione che non ha mai vinto. Solo Ajax, Bayern München, Chelsea, Juventus e Manchester United si sono aggiudicati Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League e Coppa delle Coppe.

Allenatori

• In panchina da giugno 2016, Vincenzo Montella ha riportato il Milan in Europa dopo tre anni di assenza. Da giocatore ha vinto uno scudetto con la Roma nel 2000/01, mentre in seguito ha allenato Fiorentina e Sampdoria.

• Manolo Jiménez è tornato all'AEK a gennaio 2017. Nel suo primo periodo in panchina aveva vinto la Coppa di Grecia 2010/11. L'ex terzino sinistro ha anche allenato Siviglia (dove ha anche giocato), Real Zaragoza e al-Rayyan.