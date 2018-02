Milan ripreso, l'Atalanta vince ancora

Atalanta-ChievoVerona 1-0 (Mancini 72')

L’Atalanta colleziona la terza vittoria nelle ultime quattro partite e sale al settimo posto in classifica. All’Atleti Azzurri d’Italia, la Dea di Gian Piero Gasperini piega 1-0 il ChievoVerona grazie al primo gol in Serie A del giovane - 21 anni - Gianluca Mancini.

Nel primo tempo i padroni di casa si rendono pericolosi con Bryan Cristante e lo sloveno Josip Iličić, mentre Stefano Sorrentino è reattivo su un’altra conclusione sempre di Cristante. Il centrocampista di proprietà del Benfica e cresciuto nel Milan ci prova ancora poco prima dell’intervallo, ma il pallone lambisce il palo.

Nella ripresa sono sempre Cristante e Iličić i più attivi, ma la mira non è quella dei giorni migliori. Ci prova anche Andrea Masiello, senza fortuna, poi a diciotto minuti dalla fine l’Atalanta passa. Il difensore Mancini insacca di petto sugli sviluppi di un corner, l’arbitro convalida dopo aver consultato il VAR.

La squadra di Gasperini va vicina la raddoppio con l’olandese Marten de Roon e l’attaccante danese Andreas Cornelius, nel finale un colpo di testa di Nicola Rigoni sul cross di Roberto Inglese mette i brividi al pubblico di casa. Ma i Nerazzurri riescono a conquistare una preziosissima vittoria.





Udinese-Milan 1-1 (aut. Donnarumma 76'; Suso 9')

Arriva una leggera frenata per il Milan. Dopo tre vittorie consecutive, i Rossoneri di Gennaro Gattuso devono accontentarsi di un pareggio sul campo dell’Udinese, malgrado il gol in apertura dello spagnolo Suso: è una rocambolesca autorete del portiere Gianluigi Donnarumma a consentire alla squadra guidata da Massimo Oddo - un ex - di raccogliere un prezioso pareggio.

In apertura il Milan ha subito un’occasione con Giacomo Bonaventura, ma il vantaggio arriva comunque al 9’ con un capolavoro di Suso, che da almeno 30 metri indovina un sinistro che trova l’incrocio dei pali.

L’argentino Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna vanno vicini al pareggio per i Friulani, dalla parte opposta è André Silva a sciupare una ghiotta chance per raddoppiare.

Donnarumma si salva ancora su Lasagna, che poco prima dell’intervallo mette fuori di testa sul cross di De Paul. Nella ripresa la squadra di Gattuso prova a chiudere la partita. Un tiro-cross di Suso sorprende Albano Bizzarri ma esce, mentre André Silva si gira in uno spazio ristrettissimo ma calcia alto: questa volta, l’attaccante portoghese è sfortunato.

Il Milan, però, resta in dieci a poco più di 20 minuti dalla fine: Davide Calabria rimedia il secondo giallo per un contrasto aereo su Jakub Jankto ed è espulso. La squadra di Oddo preme, Donnarumma si salva proprio sul ceco Jankto mentre il suo connazionale Antonín Barák fallisce il tap-in.

Il portiere Rossonero è bravo nell’uscita con i piedi ancora su Lasagna, poi si ripete su Maxi López. Ma al 76’ è costretto a capitolare, mettendo il pallone nella sua porta dopo una deviazione del capitano Leonardo Bonucci. In inferiorità numerica il Milan costruisce due chance con Franck Kessié e il subentrato Nikola Kalinić, ma la sfida termina in parità.



Benevento-Napoli ore 20.45CET



LUNEDI' 5 FEBBRAIO



Lazio-Genoa ore 20.45CET