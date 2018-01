Tris al Sassuolo, Atalanta implacabile in trasferta

Sassuolo-Atalanta 0-3 (Masiello 30', Cristante 82', Freuler 86')

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l’Atalanta torna alla vittoria in campionato. A Reggio Emilia - sede delle gare europee della Dea - la squadra di Gian Piero Gasperini batte 3-0 il Sassuolo e sale al settimo posto a quota 33 punti: Andrea Masiello sblocca il risultato nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno Bryan Cristante e Remo Freuler.

La prima chance è per Andreas Cornelius, ma l’attaccante danese - da due passi - non riesce a trovare la correzione vincente dopo la spizzata di testa di Cristante. Andrea Consigli, un ex, si salva sulla botta di Josip Iličić, poi alla mezzora la squadra di Gasperini passa.

Sulla punizione dello stesso Iličić, proprio Consigli sbaglia completamente l’uscita e Masiello di testa mette nel sacco. Il portiere di casa si riscatta con i pugni sulla conclusione di potenza dell’olandese Marten de Roon, nella ripresa il Sassuolo sfiora il pareggio con Matteo Politano: il sinistro dell’uomo-mercato, infatti, centra il palo.

Alessandro Matri sostituisce Diego Falcinelli e l’attaccante si rende subito pericoloso con una deviazione al volo sul cross di Domenico Berardi; cambia anche Gasperini, con Andrea Petagna che prende il posto di Cornelius. Il raddoppio di Cristante è annullato per fuorigioco, poi ancora Consigli alza sopra la traversa il tiro di Iličić.

Pierluigi Gollini si salva con un grande riflesso sullo splendido colpo di tacco di Matri, poi è Berardi a sfiorare l’1-1. La squadra di Giuseppe Iachini alza però bandiera bianca a sette minuti dalla fine. Azione personale dell’ottimo Iličić, Cristante si gira come un lampo e con uno splendido diagonale insacca il raddoppio, trovando il decimo gol stagionale.

Freuler, tre minuti dopo, approfitta della porta sguarnita dopo una smanacciata di Consigli e insacca il 3-0, convalidato dopo un lungo consulto del VAR. Per il Sassuolo piove sul bagnato, perché nel recupero è espulso anche Edoardo Goldaniga. Per l’Atalanta è la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Un’impresa che non le riusciva dalla stagione 1991-92.



