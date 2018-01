Napoli sempre primo, Diego Costa in gol anche nella Liga

Il Napoli piega il Verona, Immobile super, Milan di misura

La squadra di Sarri ha la meglio 2-0 sugli Scaligeri e porta per il momento a 4 punti il vantaggio sulla Juventus: in gol Koulibaly e Callejón. La Lazio vince 5-2 in casa della Spal con un poker dell'attaccante, Bonucci trascina i Rossoneri.