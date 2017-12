E' sempre Hamšík: Napoli campione d'inverno

Crotone-Napoli 0-1 (Hamšík 17')

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva - la quindicesima su diciannove partite di campionato - e si laurea campione d’inverno. All’Ezio Scida, la squadra di Maurizio Sarri batte 1-0 il Crotone e si assicura di chiudere il girone d’andata al primo posto: decide un gol, il terzo consecutivo, di Marek Hamšík.

Il capitano Partenopeo si rende due volte pericoloso in apertura, ma trova sempre l’opposizione di giocatori calabresi. Al 17’, però, la squadra di Sarri trova il gol-partita. Allan scarica proprio su Hamšík, il centrocampista slovacco controlla con il sinistro e con lo stesso piede, in diagonale, "fulmina" Alex Cordaz: per “Marechiaro” è il gol numero 117 con la maglia del Napoli.

Stefan Simić anticipa Dries Mertens sul cross di José Callejón, a sua volta preceduto da Bruno Martella pochi minuti dopo; poi Cordaz è reattivo sul tentativo dalla lunghissima distanza ancora di Hamšík. Il portiere della squadra di Walter Zenga è di nuovo reattivo sulla conclusione di Lorenzo Insigne, poi Mertens manda due volte alto.

Nella ripresa la squadra di casa presenta Mario Sampirisi al posto di Simić, ma è ancora Insigne a rendersi pericoloso con un tiro che però non inquadra lo specchio della porta avversaria. La prima occasione del Crotone la crea Adrian Stoian, centrocampista romeno con un passato nella Roma, ma anche in questo caso la mira è imprecisa.

Pepe Reina si mette in luce, dopo aver sbagliato il rinvio, sul tiro di Marcello Trotta, poi è Insigne a far tremare la traversa con un bellissimo tiro a giro; Cordaz, sul successivo tentativo di Callejón, è molto bravo. Il numero 1 dei calabresi respinge ancora su Hamšík, poi il portiere spagnolo del Napoli si salva con un grande intervento su Giovanni Crociata.

Dopo quattro minuti - e altre due occasioni, non concretizzate da Amadou Diawara e Callejón - arriva il fischio finale dell’arbitro: il Napoli di Sarri vince a Crotone ed è campione d’inverno.



