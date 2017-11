Donnarumma, il predestinato sulle orme di Buffon

Ora tocca a Gianluigi Donnarumma, il futuro del calcio italiano è in buone mani. Giovane ma con personalità da vendere e tanta voglia di dimostrare tutto il suo talento, il 18enne portiere del Milan sembra pronto a raccogliere in nazionale l'eredità di Gianluigi Buffon, il suo 'idolo' di sempre.

"Quando è in porta lo osservo attentamente, cerco di 'rubargli' sempre qualcosa perchè lui ha fatto la storia. Ho sempre cercato di imitarlo anche fuori dal campo perchè un campione", ha dichiarato Gigio in un'intervista con UEFA.com.

Ammirazione, stima, affetto e tanta voglia di ripetere le imprese di uno dei più grandi No1 di sempre nella storia del calcio: "Non ho paura che mi considerino l'erede di Buffon ma per arrivare ai suoi livelli devo migliorare tanto".

L'intervista

UEFA.com: Quanto ti ha influenzato la figura di Gianluigi Buffon?

Donnarumma: L'ho conosciuto in nazionale dove ho anche avuto la fortuna di giocarci insieme. Quando è in porta lo osservo attentamente, cerco di 'rubargli' sempre qualcosa perchè lui ha fatto la storia. Se vuoi ambire a un livello alto, devi attingere qualcosa dai migliori. Di Buffon mi sorprende sempre la sua tranquillità.

Buffon, una leggenda italiana

UEFA.com: E' sempre stato un tuo idolo?

Donnarumma: Assolutamente sì. Buffon è sempre stato il mio idolo, l'ho sempre seguito fin da bambino. Ho sempre cercato di imitarlo anche fuori dal campo perchè è un campione.

UEFA.com: Buffon ha spesso parlato bene di te e delle tue capacità...

Donnarumma: Non posso che essere contento perchè quando parla un campione come lui è sempre un motivo di orgoglio. Lo ringrazio tanto per le belle parole che ha sempre detto su di me.

UEFA.com: Essere considerato il successore di Buffon in nazionale a soli 18 anni, che effetto ti fa?

Donnarumma: Tutti dicono che io sono il suo successore ma ho tanto, tanto da lavorare. Non è mai abbastanza. Per arrivare a grandi livelli non bisogna mai fermarsi. Non ho paura che mi considerino l'erede di Buffon ma devo migliorare tanto per arrivare ai livelli di Gigi.

Buffon e Donnarumma in allenamento con l'Italia ©Getty Images

UEFA.com: Che qualità deve avere un grande portiere?

Donnarumma: Un grande portiere deve avere 'tutto', sia in campo che fuori, e possedere grande voglia di migliorare e di non accontentarsi mai. C'è sempre tanto da imparare, giorno dopo giorno. Gigi [Buffon] in nazionale ha sempre mostrato grande voglia di fare. Lo stimo tanto anche perchè mi sta aiutando molto.

UEFA.com: Oggi il portiere deve essere una specie di libero. Com'è cambiata la sua figura?

Donnarumma: Il calcio è cambiato. A me piace giocare anche con i piedi e aiutare la squadra, essere sempre a disposizione dei compagni. Quando sono in difficoltà è giusto che si appoggino a me come io faccio con loro. Vedendo Neuer che fa cose da pazzi fuori dalla porta ti viene da imitarlo. Per un portiere è importante migliorare sotto questo aspetto e aiutare la squadra in fase di possesso palla.

UEFA.com: In campo ti fai sentire molto. Credi che sia una qualità importante?

Donnarumma: E' importante perchè dai tanta sicurezza alla tua squadra e alla difesa in particolare. E' importante farsi sentire da dietro perchè da questa prospettiva si vede tutto il gioco.

GIOVEDI' LA SECONDA PARTE DELL'INTERVISTA CON DONNARUMMA SULLA STAGIONE DEL MILAN E L'AVVENTURA IN UEFA EUROPA LEAGUE