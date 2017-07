Classifica di sempre in Coppa UEFA: Inter prima!

Se nella classifica di tutti i tempi della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League il Real Madrid domina incontrastato al primo posto, in quella di Coppa UEFA/UEFA Europa League è una squadra italiana a occupare la prima posizione*.

1991: Trionfo Inter nel segno di Matthäus

Dal 1971 a oggi, infatti, è l'FC Internazionale Milano ad aver conquistato più punti di tutti. I Nerazzurri, che hanno trionfato 3 volte nella competizione, hanno conquistato 221 punti, 26 in più rispetto al secondo posto occupato dal Club Brugge KV. Il Tottenham Hotspurs FC occupa il gradino più basso del podio con 192 punti.

Nella top 10 è presente anche un'altra italiana, la Juventus, che come l'Inter ha trionfato per tre volte nel torneo e che occupa la settima posizione con 170 punti. L'AS Roma occupa, invece, la 14esima posizione con 152 punti.

La top 20 nella classifica di tutti i tempi di Coppa UEFA/UEFA Europa League

1. FC Internazionale Milano, 221 punti

2. Club Brugge KV, 195 punti

3. Tottenham Hotspurs FC, 192 punti

4. Sporting Clube de Portugal, 191 punti

5. RSC Anderlecht, 181 punti

6. PSV Eindhoven, 175 punti

7. Juventus, 170 punti

8. AFC Ajax, 170 punti

9. Liverpool FC, 166 punti

10. VfB Stuttgard, 162 punti

11. Sevilla FC, 157 punti

12. Valencia CF, 157 punti

13. Hamburger SV, 154 punti

14. AS Roma, 152 punti

15. Bordeaux, 152 punti

16. SL Benfica, 149 punti

17. AZ Alkmaar, 145 punti

18. PAOK FC, 142 punti

19. VfL Borussia Monchengladbach, 141 punti

20. Atlético Madrid, 140 punti

Le altre italiane presenti in classifica

22. SS Lazio, 139 punti

36. ACF Fiorentina, 116 punti

38. SSC Napoli, 115 punti

46. Parma FC, 111 punti

80. AC Milan, 85 punti

93. Torino FC, 75 punti

112. Udinese Calcio, 63 punti

189. Bologna FC, 34 punti

200. US Città di Palermo, 32 punti

219. UC Sampdoria, 27 punti

251. Genoa FC, 22 punti

313. Hellas Verona FC, 17 punti

345. Cagliari Calcio, 14 punti

389. AC Perugia, 12 punti

404. Atalanta BC, 11 punti

417. US Sassuolo Calcio, 10 punti

470. AS Livorno Calcio, 8 punti

659. AC Chievo Verona, 3 punti

709. AC Cesena, 2 punti

726. Empoli FC, 2 punti

781. Vicenza Calcio, 1 punto

* Assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio. A parità di punti, viene considerato il maggior numero di vittorie. Clicca qui per la classifica completa.