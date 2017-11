Napoli - Shakhtar Donetsk: la vigilia

Il Napoli deve battere lo Shakhtar per sperare ancora nella qualificazione

Agli ucraini basterà non perdere al San Paolo per approdare agli ottavi di finale

I partenopei hanno collezionato una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro gare del Gruppo F

Maurizio Sarri: "Mi aspetto cuore e anima, affronteremo una squadra forte".

Paulo Fonseca: "Gara difficile contro un grande Napoli"

Se il Napoli otterrà più punti del Feyernoord martedì sarà certo di chiudere fra le prime tre del girone

Probabili formazioni

Napoli: Reina; Maggio, Chiriches, Albiol, Hysaj; Zielinski, Diawara, Hamšík; Callejon, Mertens, Insigne

Indisponibili: Koulibaly (squalificato), Milik (ginocchio), Ghoulam (ginocchio)

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Khotcholava, Ordets, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra

Indisponibili: Serhiy Kryvtsov (ginocchio), Maksym Malyshev (ginocchio)

Dove guardare la partita

Clicca qui per informazioni su canali e orari.

Maurizio Sarri, allenatore Napoli

La nostra situazione di classifica è difficile, abbiamo solo un piccolo spiraglio e dovremo provare a sfruttarlo, anche se non tutto è nelle nostre mani. Domani mi aspetto cuore ed anima, non possiamo rischiare di uscire senza aver dato tutto. Lo Shakhtar ha qualità ed è una squadra pericolosa, dovremo per forza concedere qualche spazio, perciò mi aspetto una gara vibrante.

Affronteremo una squadra forte. La sconfitta dell'andata ci sta, ma noi ci abbiamo messo del nostro. Loro sono bravi ad innescare i tre giocatori che agiscono dietro l'attaccante. I loro trequartisti sono piericolosi perché hanno tecnica, velocità e gamba. Lo Shakhtar gioca un calcio non banale e noi dovremo oncedergli campo, quindi sarà una partita insidiosa.

Paulo Fonseca, allenatore Shakhtar Donetsk

Tutte le partite sono importanti, questa è la UEFA Champions League e per lo Shakhtar significa molto. La squadra è in buona forma e preparata per una gara difficile contro un grande Napoli. È una sfida molto diversa da quelle che siamo soliti affrontare in campionato, ma sono ottimista e credo che i miei ragazzi risponderanno con la giusta energia.

Cosa temo di più del Napoli? Nulla, perché si tratta solamente di una partita. Sarà dura, sono molto forti e abbiamo grande rispetto per i loro giocatori e il loro tecnico. Manchester City e Napoli erano le favorite per il passaggio del turno, noi abbiamo dimostrato di potercela giocare ma ancora non abbiamo raggiunto nulla. La qualificazione è ancora aperta, nelle ultime due partite affronteremo Napoli e City.

Risultati del finesettimana

Napoli - Milan 2-1 (Serie A, sabato)

Shakhtar Donetsk - Olexandriya 1-2 (Premier League ucraina, venerdì)

Stato di forma - ultime cinque gare

Napoli: VPSVV

Shakhtar Donetsk: SVVPV

Lo sapevi?

Il Napoli non ha mai perso in tre gare casalinghe contro squadre ucraine (V1 P2), la più recente delle quali è terminata 0-0 contro l'FC Dynamo Kyiv nella scorsa fase a gironi.

Per ulteriori statistiche, visita la pagina di UEFA.com dedicata alla partita.