Scarpa d'Oro: Messi e Salah agganciano la vetta

La sfida incrociata per la conquista della Scarpa d'Oro non conosce tregua in questa stagione: sono ben quattro i giocatori in vetta alla classifica.

Salah ha sbloccato la gara contro il Newcastle ©Getty Images

Al primo posto ci sono sempre Harry Kane del Tottenham e Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, in bianco però nel finesettimana e raggiunti cosi da Lionel Messi del Barcellona e da Mohamed Salah del Liverpool, entrambi a segno.

Dietro troviamo sempre Ciro Immobile della Lazio, a secco nello scontro con la Juventus, e poi Jonas del Benfica, che ha superato Sergio Agüero. Ecco poi Luis Suárez del Barcellona e Robert Lewandowski del Bayern Monaco, entrambi fermi al loro score precedente.

A parte Immobile, quinto in graduatoria, ci sono altri quattro calciatori che militano in Serie A nella top venti: Mauro Icardi (Inter, 11esimo), Fabio Quagliarella (Sampdoria, 12esimo), Dries Mertens (Napoli, 12esimo) e Paulo Dybala (Juventus, 20esimo). I primi due non sono scesi in campo nel finesettimana, mentre il belga e l'argentino sono andati a segno negli anticipi del sabato.

TOP 20 - CLASSIFICA SCARPA D'ORO 2017/18*

1) 48: Harry Kane (Tottenham, ENG - 24 gol x 2,0)

1) 48: Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, FRA - 24 gol x 2,0)

1) 48: Mohamed Salah (Liverpool, ENG - 24 gol x 2,0)

1) 48: Lionel Messi (Barcellona, ESP - 24 gol x 2,0)

5) 46: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 23 gol x 2,0)

6) 45: Jonas (Benfica, POR - 30 gol x 1.5)

7) 42: Sergio Agüero (Manchester City, ENG - 21 gol x 2,0)

8) 40: Luis Suárez (Barcellona, ESP - 20 gol - x2,0)

8) 40: Robert Lewandowski (Bayern, GER - 20 x 2,0)

10) 38: Neymar (Paris Saint-Germain, FRA - 19 gol - x 2,0)

11) 36: Mauro Icardi (Inter, ITA - 18 gol x 2,0)

12) 34: Fabio Quagliarella (Sampdoria, ITA - 17 x 2,0)

12) 34: Radamel Falcao (Monaco, FRA - 17 gol x 2,0)

12) 34: Dries Mertens (Napoli, ITA - 17 gol x 2,0)

15) 32: Iago Aspas (Celta Vigo, ESP - 16 gol x 2,0)

15) 32: Nabil Fekir (Lione, FRA - 16 gol x 2,0)

15) 32: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, ESP - 16 gol x 2,0)

15) 32: Mariano Diaz (Lione, FRA - 16 gol x 2,0)

15) 32: Florian Thauvin (Marsiglia, FRA - 16 gol x 2,0)

20) 30: Antoine Griezmann (Atlético Madrid, ESP - 15 gol x 2,0)

20) 30: Raheem Sterling (Manchester City, ENG - 15 gol x 2,0)

20) 30: Paulo Dybala (Juventus, ITA - 15 gol x 2,0)

20) 30: Bas Dost (Sporting Lisbona, POR - 20 gol x 1,5)

*Aggiornata al 5 marzo 2018. Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0