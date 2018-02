La trasformazione di Ronaldo al Real

Dopo aver scoperto quali sono gli avversari preferiti di Cristiano Ronaldo nelle competizioni europee, UEFA.com ha studiato ancora più a fondo le statistiche per capire l'evoluzione della sua carriera da bomber dopo il trasferimento in Spagna nel 2009.

• Prima di approdare al Santiago Bernabéu a 24 anni, Ronaldo segnava mediamente ogni 290 minuti e 30 secondi in Europa; in seguito, la sua media è diventata di un gol ogni 84 minuti, cioè più di uno a partita.

• In Europa, Ronaldo ha affrontato 32 squadre con il Real Madrid, rimanendo a secco solo contro cinque: Barcellona, Dinamo Zagabria, Legia Varsavia, Napoli e PSG. Quando militava nello Sporting Lisbona e nello United, invece, aveva segnato contro 10 squadre su 25.

Contro chi ha segnato Ronaldo con il Real Madrid?



Squadre Pertite Minuti Gol Minuti per gol AC Milan 2 180 1 180 m Ajax 5 450 7 64 m 17 s APOEL 4 360 6 60 m Atlético 6 600 4 150 m Auxerre 2 162 1 162 m Barcelona 2 180 - - Basel 2 180 2 90 m Bayern 6 583 9 64 m 47 s CSKA Moskva 2 180 3 60 m Dinamo Zagreb 1 90 - - Dortmund 9 800 7 114 m 17 s Galatasaray 3 270 6 45 m Juventus 5 450 7 64 m 17 s København 2 180 3 60 m Legia 2 180 - - Liverpool 2 165 1 165 m Ludogorets 2 180 2 90 m Lyon 6 524 3 174 m 40 s Malmö 2 180 6 30 m Man. City 3 270 1 270 m Man. United 3 187 2 93 m 30 s Marseille 2 160 4 40 m Napoli 2 180 - - Paris 2 180 - - Roma 2 179 2 89 m 30 s Schalke 4 360 7 51 m 26 s Sevilla 1 90 2 45 m Shakhtar 2 180 5 36 m Sporting CP 2 180 1 180 m Tottenham 4 335 4 83 m 45 s Wolfsburg 2 180 3 60 m Zürich 2 110 2 55 m TOTALE 96 8485 101 84 m

• L'esplosione al Real Madrid

Nella prima stagione al Real Madrid (2009/10), Ronaldo ha segnato 33 gol fra tutte le competizioni, ma l'arrivo di José Mourinho l'estate successiva ha alzato ancora di più le sue cifre: il portoghese ha realizzato più di 50 gol su tutti i fronti in ognuna delle sei stagioni successive, scendendo a 42 solo nel 2016/17.

Mourinho ha creato un ruolo unico per Ronaldo, permettendogli di rimanere sulla sua fascia preferita ma anche di puntare la porta. "È un attaccante? - si domandava il tecnico nel 2011 -. No, non credo. Credo che il suo gioco sia l'uno contro uno con l'avversario. È un esterno? No, perché segna, mentre un'ala non segna più di sei gol a stagione. Credo che il suo ruolo stia a metà".

Sempre più assetato di gol, Ronaldo è diventato il match winner per eccellenza, status che conserva a 33 anni. "Sa che adesso non può fare sempre su e giù per il campo - ha commentato Gary Neville, ex compagno nello United -. Sa anche di non poter superare gli avversari tutte le volte. Diventerà semplicemente un bomber, e anche bravo".

Quanto potrà andare avanti Ronaldo? José Carlos Noronha, il suo medico, ha dichiarato: "Ha un fisico unico: è come quelle auto che possono percorrere milioni di chilometri senza guastarsi mai".

Contro chi ha segnato Ronaldo con lo Sporting e il Manchester United?

Squadre Partite Minuti Gol Minuti

per gol Aalborg 1 90 - - AC Milan 4 333 1 333 m Arsenal 2 180 2 90 m Barcelona 3 270 - - Benfica 4 337 - - Celtic 3 262 - - Chelsea 1 120 1 120 m Debrecen 2 157 1 157 m Dinamo Bucureşti 1 64 - - Dynamo Kyiv 2 180 3 60 m Fenerbahçe 1 90 - - Inter Milan 3 212 1 212 m København 2 180 - - LOSC Lille 4 320 - - Lyon 4 360 1 360 m Napoli 2 180 - - Panathinakios 1 90 - - Partizan 2 118 - - Porto 4 201 1 201 m Rangers 1 90 - - Roma 4 360 3 120 m Sparta Praha 2 79 - - Sporting CP 2 177 2 88 m 30 s Stuttgart 1 90 - - Villarreal 4 288 - - TOTALE 58 4648 16 290 m 30 s

• La trasformazione di Ronaldo al Manchester United

Arrivato dallo Sporting, Ronaldo si è subito messo in luce nella gara d'esordio contro il Bolton ad agosto 2003, facendo divertire l'Old Trafford con la sua velocità e i suoi giochi di gambe. Il suo ruolo principale, però, era quello di ala, perché Sir Alex Ferguson e il suo staff volevano farlo diventare un giocatore al servizio della squadra.

Ronaldo festeggia il trionfo in #UCL nel 2008 ©Getty Images

Con il passare del tempo, il giocatore doveva dare meno spazio alla fantasia per accentrarsi e concludere di più, invece che crossare. Inoltre, doveva irrobustirsi. "Facevamo finta di niente se in allenamento veniva atterrato, e capitava spesso", ricorda il tecnico Tony Coton.

"Se non gli davamo il fallo, alzava le mani per aria e imprecava in portoghese, mentre la partita continuava. Poi, i giocatori più possenti come Roy Keane e Rio Ferdinand lo rimproveravano se andava troppo morbido sul pallone. È stata lunga, ma alla fine il messaggio è passato".

Ronaldo si impegnava molto anche in palestra e Gary Neville ricorda di aver notato il suo cambiamento dopo la Coppa del Mondo FIFA 2006 in Germania. "Quando è entrato in spogliatoio ho pensato: 'Ma che gli è successo?' Quando è arrivato da noi era mingherlino e adesso sembrava un peso medio-massimo. Aveva lavorato con i pesi e mi sembrava di vedere uno che si era trasformato in poche settimane".

Tutti gli allenatori, e soprattutto Sir Alex, attribuiscono la crescita di Ronaldo al giocatore stesso. "Ronaldo è l'esempio perfetto di uomo che si è fatto da solo - ha commentato -. Per me sarebbe facile dire che è merito mio, e potrebbero dirlo in molti, ma la verità è che si è fatto da solo".