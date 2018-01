La Juve passa a Cagliari, Roma ko

Cagliari-Juventus 0-1 (Bernardeschi 74')

La Juventus conquista la sesta vittoria nelle ultime sette partite di campionato e torna a -1 dal Napoli capolista. Al Sant’Elia, nel posticipo della prima giornata di ritorno, i campioni d’Italia superano 1-0 un buon Cagliari, grazie al gol - il terzo in campionato - di Federico Bernardeschi.

L’avvio è tutto di marca Bianconera, con la squadra di Massimiliano Allegri - uno degli ex della serata - che colpisce due legni: Paulo Dybala centra la traversa su punizione, Bernardeschi il palo con una botta potentissima da posizione defilata. Tra i due legni c’è una chance per Gonzalo Higuaín, ma il destro del Pipita termina fuori non di molto.

Scampati i pericoli, la squadra di Diego López si affaccia dalle parti di Wojciech Szczęsny. Leonardo Pavoletti manda alto di testa da buona posizione, poi l’attaccante - dopo un gol annullato a Medhi Benatia per fuorigioco - esalta i riflessi del portiere polacco sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Szczęsny compie un’altra parata prodigiosa prima dell’intervallo, deviando sul palo la conclusione del brasiliano Diego Farias servito ancora una volta da Pavoletti. Il 29enne ex Genoa e Napoli è scatenato e in avvio di ripresa brucia Giorgio Chiellini sullo stacco ma manda a lato di pochissimo.

Nella Juventus, Dybala chiede il cambio per un problema alla coscia destra e cede il posto a Douglas Costa, poi Miralem Pjanić finalizza un bel contropiede calciando dal limite senza però trovare lo specchio della porta dei sardi. Allegri getta nella mischia anche Mario Mandžukić, che rileva Sami Khedira, e al 74’ i campioni d’Italia passano.

Douglas Costa piazza un allungo bruciante sulla destra, sul cross basso del brasiliano è puntuale all’appuntamento Bernardeschi che da due passi insacca. Il Cagliari, che protestava perché Pavoletti era a terra in seguito a uno scontro aereo con Benatia, chiede invano il rigore per un sospetto tocco di mano in area dello stesso Bernardeschi. Poi l’ex giocatore della Fiorentina è sostituito da Stephan Lichtsteiner.

Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro. La Juventus è sempre lì, il Cagliari mantiene cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.



Roma-Atalanta 1-2 (Džeko 56'; Cornelius 14', De Roon 19')

L’Atalanta certifica la crisi della Roma. Allo Stadio Olimpico, nella prima partita del girone di ritorno, i Giallorossi - orfani di Radja Nainggolan per motivi disciplinari - rimediano la seconda sconfitta nelle ultime tre partite, la terza nelle ultime quattro considerando l’eliminazione in Coppa Italia. La squadra di Gian Piero Gasperini batte 2-1 quella Eusebio Di Francesco, grazie ai gol di Andreas Cornelius e Marten de Roon che vanificano la rete di Edin Džeko.

In apertura Etrit Berisha, portiere degli ospiti, fa buona guardia sui tentativi di Diego Perotti e Stephan El Shaarawy, poi al 14’ la squadra di Gasperini passa in vantaggio. Il danese Cornelius entra in area sulla destra e con uno splendido sinistro a giro mette il pallone sul palo più lontano, dove Alisson non può proprio arrivare.

I Giallorossi sbandano, ancora Cornelius si rende pericoloso ma trova la deviazione di Fazio. Poi, al 19’, arriva il raddoppio. Alejandro Gómez fa quello che vuole sulla sinistra, scivola, si rialza e scarica per l’accorrente de Roon, che di sinistro - complice la deviazione di Kostas Manolas - insacca.

La squadra di Di Francesco prova a reagire, ma è Remo Freuler a colpire un palo clamoroso. Džeko sfiora il gol, poi allo scadere del primo tempo l’Atalanta resta in dieci: l’olandese De Roon, infatti, è espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa l’allenatore Giallorosso getta nella mischia Patrik Schick, che prende il posto di Lorenzo Pellegrini, poi al 55’ la Roma torna in partita.

Džeko, lanciato in profondità, calcia con il sinistro e mette il pallone alle spalle di Berisha. Aleksandar Kolarov e soprattutto El Shaarawy vanno vicini al 2-2, poi Bryan Cristante manda di pochissimo alto sopra la traversa. Dopo tre minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale. La Roma si lecca le ferite e scivola al quinto posto alle spalle della Lazio, l’Atalanta è al settimo cielo.