Cinquanta pezzi pregiati

A inizio anno avevamo chiesto ai reporter di UEFA.com di tutto il mondo di svelarci i nomi dei giovani più promettenti in corcolazione. Quanti di questi lista cambieranno casacca durante la finestra estiva di mercato? Qualcuno l'ha già fatto...

Ethan Ampadu (WAL, 17 – Chelsea)

Centrocampista difensivo, Antonio Conte lo ha fatto debuttare in prima squadra a settembre. A dicembre ha debuttato in Premier League per poi collezionare un totlae di sei presenze nelle due coppe nazionali; convocato due volte dal Galles.

Houssem Aouar (FRA, 19 – Lione)

Un centrocampista elegante che può giocare largo o da fantasista, in questa stagione è già andato in gol in Ligue 1 (5 in 25 partite) e in UEFA Europa League.

Jan-Fiete Arp (GER, 18 – Amburgo)

Straordinariamente prolifico a livello U17 con la Germania, ha segnato due reti in nove partite di Bundesliga non evitando però la retrocessione della sua squadra. E' una delle più grandi speranze della Germania del futuro.

Kepa Arrizabalaga (ESP, 23 – Athletic)

Vincitore EURO U19 nel 2012, Kepa è titolare dell'Athletic in Liga, e ha esordito con la nazionale maggiore spagnola a novembre in una vittoria per 5-0 in amichevole.

Leon Bailey (JAM, 20 – Leverkusen)

Veloce quasi come il suo connazionale e amico Usain Bolt, l'ex centrocampista offensivo del Genk è reduce da una stagione con nove gol in 30 partite in Bundesliga.

Nicolò Barella in un allenamento con l'Italia ©Getty Images

Nicolò Barella (ITA, 21 – Cagliari)

Paragonato a Marco Verratti e da qualcuno persino ad Andrés Iniesta, l'ottima stagione con il Cagliari lo rendono uno dei prezzi pregiato del mercato in Italia.

Sander Berge (NOR, 20 – Genk)

Centrocampista alto ben 1.90 cm e proveniente da una famiglia di giocatori di pallacanestro, Berge si sta dimostrando uno dei giovani più interessanti in Belgio.

Fedor Chalov (RUS, 20 – CSKA Mosca)

Talento nei radar di UEFA.com già dal 2016, l'attaccante russo è rapido, intelligente e ha trovato sempre più spazio con il CSKA Moskva segnando sei gol nell'ultima stagione.

Federico Chiesa: stella della Fiorentina ©Getty Images

Federico Chiesa (ITA, 20 – Fiorentina)

Esterno sinistro con un tiro molto potente, il figlio dell'ex attaccante degli Azzurri, Enrico Chiesa, è un giocatore fondamentale per i Viola ed è già diventato una pedina fondamentale della nuova Nazionale di Roberto Mancini.

Ante Ćorić (CRO, 21 – AS Roma)

Oltre 100 presenze in campionato con la Dinamo, il centrocampista offensivo croato è stato accostato a tante big europee, ma a spuntarla è stata la Roma. Intanto ha già collezionato quattro presenze con la nazionale maggiore.

Frenkie de Jong (NED, 21 – Ajax)

"Il nuovo Johan Cruyff", secondo alcuni addetti ai lavori. Visione di gioco, tocco di palla e capacità di trovare gli spazi lasciano presagire un grande futuro per lui.

Il possente Matthijs de Ligt ©UEFA.com

Matthijs de Ligt (NED, 18 – Ajax)

Appena 17enne quando ha giocato la finale di UEFA Europa League del 2017, il difensore centrale olandese ha già sette presenze in nazionale ed è un titolare inamovibile della retroguardia dell'Ajax. Pezzo pregiato di questo mercato estivo.

Emmanuel Bonaventure Dennis (NIG, 20 – Bruges)

Titolare in #UEL con lo Zorya Luhansk nella stagione 2016/17, l'attaccante nigeriano segna con una certa regolarità da quando è in Belgio - sette gol in 23 partite l'ultima stagione.

Mikkel Duelund (DEN, 20 – Midtjylland)

Fan di Wayne Rooney, il calciatore del Midtjylland ha chiuso la stagione 2017/18 in forma smagliante. E con sette gol e sei assist all'attivo.

Phil Foden: ©AFP/Getty Images

Phil Foden (ENG, 18 – Manchester City)

Definito dal tecnico del City, Josep Guardiola, come "un dono" per il club, il centrocampista ha brillato nella nazionale inglese che ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U17 nel 2017, e ha esordito in prima squadra a dicembre arrivando a collezionare cinque presenze in Premier League e tre in UEFA Champions League.

Martin Graiciar (CZE, 19 – Slovan Liberec)

Tornato allo Slovan dopo un prestito estivo alla Fiorentina, l'attaccante è stato votato come Miglior Giovane Ceco in un sondaggio invernale votato dagli allenatori delle giovanili della nazione. Quattro le reti in campionato.

Amine Gouiri (FRA, 18 – Lione)

Capocannoniere dell'EURO U17 della scorsa estate, l'inserimento di Gouiri è stato facilitato dai tanti spezzoni di partita giocati con la prima squadra del Lione nello scorso autunno.

Dávid Hancko (SVK, 20 – Žilina)

Considerato in Slovacchia come il nuovo Paolo Maldini, il difensore centrale è un titolare inamovibile nello Žilina e nella nazionale U21, e a breve potrebbe spiccare il volo verso una grande squadra.

L'esultanza di Amine Harit per un gol con lo Schalke ©Getty Images

Amine Harit, (MAR, 20 – Schalke)

Lo Schalke l'ha acquistato in estate dal Nantes, e il centrocampista si è subito imposto in Bundesliga chiudendo la stagione con 31 partite e tre gol. Ha giocato a livello U21 con la Francia, ma ha scelto di vestire i colori del Marocco in nazionale maggiore.

Ivan Ignatyev (RUS, 19 – Krasnodar)

Capocannoniere dell'ultima edizione di UEFA Youth League con dieci gol, Ignatiev è un "attaccante nato" secondo l'ex direttore sportivo del Krasnodar, Aleksei Zinin.

In prestito al Frankfurt, Luka Jović ©AFP/Getty Images

Luka Jović (SRB, 20 – Eintracht - in prestito dal Benfica)

Ai tempi del Crvena zvezda, primo club di Jović, l'allora direttore sportivo Zvezvdan Teržić disse: "Jović diventerà il miglior attaccante d'Europa". Oggi sta dimostrando tutto il suo potenziale in Germania dopo aver segnato otto gol in 22 partite la scorsa stagione.

Kirill Kirilenko (BLR, 17 – Dinamo Brest)

Definito da alcuni anni come la più grande promessa del calcio bielorusso, l'esterno della nazionale U19 ha esordito col club in prima squadra nel 2017.

Justin Kluivert (NED, 19 – Ajax)

Titolare e regolarmente in gol con l'Ajax, l'esterno sinistro sta seguendo le orme del padre Patrik. Ha segnato una tripletta in Eredivisie a novembre e ha chiouso la stagione in doppia cifra.

Hirving Lozano (MEX, 22 – PSV Eindhoven)

'Chucky' ad agosto ha fatto irruzione nel panorama nazionale olandese andando in rete nelle prime tre partite di Eredivisie giocate. A fine stagione i gol erano addirittura 17!.

Malcom: sì, si scrive così ©AFP/Getty Images

Malcom (BRA, 21 – Bordeaux)

Prelevato dal Corinthians nel 2016, l'esterno del Bordeaux è diventato un prezzo pregiato del mercato nonostante una valutazione molto impegnativa. Ha chiuso l'ultima stagione con 12 gol all'attivo.

Dennis Man (ROU, 19 – FCSB)

L'FCSB ha imposto una clausola da 50 milioni di euro sul centrocampista rumeno quando l'ha messo sotto contratto nel 2016. Oggi sta dimostrando a suon di prestazioni con l'FCSB e la Romania U21 il perché di quella scelta.

Sergej Milinković-Savić (SRB, 23 – Lazio)

Valutato già oltre 100 milioni di euro per via delle sue formidabili prestazioni in Italia, il centrocampista serbo nato in Spagna è arrivato alla Lazio dopo le fortunate esperienze con Vojvodina e Genk diventando subito uno dei top player del campionato.

David Neres (BRA, 21 – Ajax)

Prelevato dall'Ajax dopo essersi imposto al São Paulo, David Neres ha segnato 14 gol in 32 partite di Eredivisie in questa stagione.

Pedro Neto (POR, 18 – Lazio)

Acquistato in tandem con Bruno Jordão dalla Lazio per 26 milioni di euro, l'ex Braga potrebbe rivelarsi in futuro un vero affare per la società capitolina nonostante un avvio molto complicato.

Benjamin Pavard (FRA, 22 – Stoccarda)

Prelevato dal Lille, Pavard ha aiutato lo Stoccarda nella promozione della passata stagione, ha brillato nell'ultima quando ha collezionato 34 presenze e un gol, tanto che è stato persino convocato dalla nazionale francese.

Rodri del Villarreal: tornerà a Madrid? ©Getty Images

Rodri (ESP, 21 – Villarreal)

Definito il nuovo Sergio Busquets, il possente Rodri è reduce da una stagione da incorniciare.

Abel Ruiz (ESP, 18 – Barcellona)

Miglior marcatore di sempre della Spagna a livello U17 con 27 reti, Abel Ruiz ha vinto EURO U17 nel 2017 e ha come obiettivo quello di giocare nella prima squadra del Barça nel 2018.

Roland Sallai (HUN, 21 – APOEL)

Rivelazione della fase a gironi di #UCL nonostante gli zero gol fatti, l'ex attaccante ungherese del Palermo è adesso seguito dal tante importanti squadre europee.

Il giovane talento inglese Jadon Sancho ©Sportsfile

Jadon Sancho (ENG, 18 – Dortmund)

Acquistato dal Dortmund dalle giovanili del City per sostituire Ousmane Dembélé andato al Barcellona, il centrocampista ha trovato spazio (12 partite e un gol) nel finale di stagione.

Malang Sarr (FRA, 19 – Nizza)

Il difensore centrale è al Nizza da quando aveva appena cinque anni, ma presto potrebbe spiccare il volo verso altri lidi dato che molte squadre europee sono sulle sue tracce.

Ryan Sessegnon (ENG, 18 – Fulham)

Vicino alle 50 presenze nella seconda divisione inglese, il terzino sinistro sta dimostrando il suo potenziale con la nazionale inglese Under 19 e ha già debuttato in quella Under 21

Volodymyr Shepelev (UKR, 21 – Dynamo Kiev)

Il centrocampista centrale ha esordito con la Dynamo a febbraio e ha chiuso l'anno da titolare. Ha inoltre già due convocazioni all'attivo con la nazionale ucraina.

Milan Škriniar: una stella nella difesa dell'Inter ©Getty Images

Milan Škriniar (SVK, 23 – Inter)

L'assenza dell'Inter dalle coppe europee ha lasciato un profilo basso allo slovacco, ma l'ex Sampdoria è stato uno dei migliori centrali della Serie A e non sembra volersi accontentare...

Manor Solomon (ISR, 18 – Maccabi Petach-Tikva)

Liverpool e Juventus sembravano essere entrambe interessate all'esterno israeliano alto 1,65 cm, che è stato convocato in nazionale maggiore nel 2017.

Mile Svilar (BEL, 18 – Benfica)

Alcune presenze nella fase a gironi di #UCL hanno permesso di ammirare il talento grezzo del portiere belga che potrebbe trovare molto più spazio la prossima stagione.

Woof! L'esultanza di Martin Terrier per un gol ©AFP/Getty Images

Martin Terrier (FRA, 21 – Strasburgo - in prestito dal Lione)

In prestiito dal Lille e autore di sette gol in cinque presenze con la Francia U21, è stato ingaggiato dal Lione a gennaio che lo ha lasciato in prestito fino al termine del campionato.

Kieran Tierney (SCO, 20 – Celtic)

L'esterno sinistro ha vestito la fascia di capitano sia della Scozia che del Celtic, e ha ancora ampi margini di crescita che potrebbe sviluppare scendendo in campo in #UCL.

Lucas Torreira (URU, 22 – Sampdoria)

Regista alto 1,68 cm, è un regista completo... o quasi. Il suo allenatore Marco Giampaolo una volta ha detto: "Se fosse alto 180 cm, costerebbe 180 milioni di euro".

Ferrán Torres con la Spagna U17 ©Sportsfile

Ferrán Torres (ESP, 18 – Valencia)

Esterno molto promettente, Torres a dicembre è diventato il primo calciatore nato nel 2000 a esordire in Liga. Ha chiuso la stagione con 12 presenze.

Viktor Tsyhankov (UKR, 20 – Dynamo Kiev)

"Calciatore dalla stessa stoffa di Andriy Shevchenko", secondo il presidente della Dynamo, Ihor Surkis, il centrocampista ha fatto vedere la sua classe nel 2017/18.

Felix Uduokhai (GER, 20 – Wolfsburg)

Prelevato da un 1860 München in crisi nera, il centrale è stato una rivelazione della Bundesliga.

Dayot Upamecano (FRA, 19 – RB Leipzig)

Un tempo nelle giovanili del Valenciennes, il teenager si è imposto come centrale di difesa al Salisburgo e adesso è al Lipsia con cui ha giocato 28 partite segnando tre gol.

Hannes Wolf ha vissuto un agosto indimenticabile ©GEPA

Hannes Wolf (AUT, 19 – Salisburgo)

Le acque si sono in parte calmate dopo aver segnato in quattro partite consecutive ad agosto col Salzburg, ma il vincitore della UEFA Youth League 2017 rimane un calciatore dalla classe indiscussa e ha chiuso la stagione con otto reti all'attivo.

Yusuf Yazıcı (TUR, 21 – Trabzonspor)

L'allenatore del Trabzonspor, Rıza Çalımbay, ripone enorme fiducia sul talento turco, e lui l'ha ripagata con ben dieci gol in campionato.

Szymon Żurkowski (POL, 20 – Górnik Zabrze)

Sconosciuto all'estero ma definito il nuovo Zbigniew Boniek in Polonia, il centrocampista difensivo polacco ha una restistenza incredibile in campo.