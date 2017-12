Tutti i record del 2017 in Serie A

La 19esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2017/18 ha ufficialmente mandato in archivio il 2017 calcistico. E in attesa che arrivi il nuovo anno è tempo di tracciare un bilancio.

Ecco le statistiche più interessanti legate al rendimento delle squadre italiane in campionato nell'anno solare appena concluso, ovvero i risultati ottenuti nella seconda metà della stagione 2016/17 e nella prima metà della stagione 2017/18 (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017).

MAGGIOR NUMERO DI PUNTI CONQUISTATI

1. Napoli: 99 punti

2. Juventus: 96 punti

3. Roma: 88 punti

• Lo Scudetto 2016/17 è andato alla Juventus, ma è il Napoli, che ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato, la squadra che ha fatto più punti nel 2017. I partenopei hanno sfiorato quota 100, laciandosi alle spalle i Bianconeri e la Roma.

MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE

1. Napoli: 31 vittorie

2. Juventus: 30 vittorie

3. Roma: 28 vittorie

• Il Napoli la spunta sulla Juventus anche in fatto di successi ottenuti in campionato nel 2017. Sono 30 quelli degli Azzurri contro i 29 dei Bianconeri. Sul terzo gradino del podio nuovamente la Roma, vittoriosa in 28 occasioni.

MINOR NUMERO DI SCONFITTE

1. Napoli: 2 sconfitte

2. Juventus: 4 sconfitte

3. Roma: 6 sconfitte

• Nel 2017 il Napoli è stato quasi imbattibile. Solo due ko in 12 mesi per la squadra di Maurizio Sarri, entrambi in casa: contro Atalanta (2016/17) e Juventus (2017/18). Al secondo posto i Bianconeri con quattro sconfitte, due in meno della Roma.

MAGGIOR NUMERO DI GOL SEGNATI

1. Napoli: 96 gol

2. Juventus: 89 gol

3. Lazio: 85 gol

• E' dominio Napoli anche in fatto di gol segnati nel 2017. I partenopei ne hanno realizzati 96, ben sette in più della Juventus. A cambiare rispetto alle precedenti statistiche è la squadra al terzo posto: non più la Roma, bensì la Lazio.

MINOR NUMERO DI GOL SUBITI

1. Juventus 28

2. Napoli 31

2. Roma 32

• A spuntarla nella statistica dei gol subiti è la Juventus: i Bianconeri hanno raccolto il pallone in fondo al sacco soltanto 27 volte e sono l'unica squadra italiana ad aver chiuso il 2017 con meno di 30 reti al passivo. Napoli e Roma sugli altri gradini del podio.

MAGGIOR NUMERO DI CLEAN SHEET

1. Juventus: 21 clean sheet

2. Roma: 17 clean sheet

3. Napoli: 15 clean sheet

• La Juventus è la miglior squadra del 2017 anche in fatto di clean sheet. I Bianconeri hanno totalizzato ben 21 gare di campionato senza reti al passivo, quattro in più della Roma, seconda, e sette più del Napoli, che si piazza sul terzo gradino del podio.

GIOCATORE PIÙ PROLIFICO

1. Ciro Immobile (Lazio): 30 gol

2. Mauro Icardi (Inter): 27 gol

2. Dries Mertens (Napoli): 27 gol

• Il calciatore che ha segnato più di tutti in Serie A nel 2017 è italiano e risponde al nome di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha totalizzato 30 centri in Serie A da gennaio a dicembre e precede due giocatori che si sono fermati a quota 27: l'argentino dell'Inter Mauro Icardi e il belga del Napoli Dries Mertens.