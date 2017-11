Allan: "Vogliamo proseguire l'avventura in Champions"

Sfida da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk in UEFA Champions League per il Napoli e Allan carica i suoi: "Vogliamo continuare l'avventura".

"Sarà una partita difficilissima - spiega il centrocampista brasiliano in conferenza stampa alla vigilia del match del San Paolo -, daremo il massimo per vincerla. Vogliamo proseguire la nostra avventura in Champions League".

Servono i tre punti contro la squadra ucraina. "Non scelgo tra campionato e Champions League - aggiunge Allan -, possiamo fare bene su entrambi i fronti. Anche se la qualificazione agli ottavi non dipende solo da noi daremo tutto per vincere queste due partite che ci attendono e poi vedremo".