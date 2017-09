Cinque curiosità su Roma - Atlético

Dopo una stagione di assenza, l'AS Roma torna in UEFA Champions League e inizia con una difficile gara interna contro il Club Atlético de Madrid. Ecco cinque curiosità in vista della sfida dell'Olimpico.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Accesso Sei già registrato su UEFA.com? Accedi con Facebook

Accedi con Google+

Accedi con Windows

Accedi con Yahoo Accedi inserendo la tua e-mail Login o Registrazione Non sei ancora membro? Unisciti alla famiglia del calcio europeo oggi!

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati Totti: 'Vi svelo il mio 10 perfetto'

1. L'Atlético ha vinto entrambi i precedenti contro i Giallorossi, 2-1 in casa e fuori ai quarti di Coppa UEFA 1998/99.

2. L'ultima sfida tra i Giallorossi e una squadra spagnola si è conclusa con una sconfitta casalinga per 1-0 contro il Villarreal CF al ritorno dei sedicesimi della scorsa Europa League. La Roma, però, ha passato il turno perché aveva vinto 4-0 in Spagna.

3. Il bilancio complessivo della Roma contro squadre spagnole è V10 P4 S14 (V6 P1 S7 in casa).

4. L'Atlético è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte in Italia, l'ultima delle quali si è conclusa 0-0 contro la Juventus alla sesta giornata del 2014/15. Il bilancio in casa delle squadre italiane è V4 P2 S4, quello complessivo V13 P3 S7.

5. L'allenatore dell'Atlético Diego Simeone ha giocato nell'SS Lazio dal 1999 al 2003, vincendo campionato e Coppa Italia alla prima stagione. L'argentino ha anche incontrato l'attuale allenatore della Roma Eusebio Di Francesco in due derby capitolini nel 1999/2000, totalizzando una sconfitta per 4-1 e una vittoria per 2-1.