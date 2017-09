Cinque curiosità su Barcellona - Juventus

I bomber in nazionale: Dybala a secco, super Džeko, Mertens c'è

Settimana no per il Bianconero con l'Argentina, il Giallorosso mette una doppietta, il Belgio vola in Russia. In gol anche André Silva, Ciro Immobile e Arkadiusz Milik. UEFA.com analizza le prestazioni in nazionale dei bomber delle italiane in Europa.