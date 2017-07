Sergio Ramos svela il 'segreto' di Zidane

In vacanza dopo una stagione trionfale con il Real Madrid, in cui ha conquistato la Liga e la terza UEFA Champions League negli ultimi 4 anni, il difensore Sergio Ramos parla dei recenti successi della sua squadra e svela alcuni retroscena riguardanti lo spogliatoio Merengues e l'allenatore francese Zinédine Zidane.

"Vincere tre UEFA Champions League in quattro anni è qualcosa di incredibile. Ora serve staccare un po' per poi ripartire - ha dichiarato, come riportato nella edizione odierna di Marca -. Un domani, quando avremo terminato le nostre carriere, avremo tempo per guardare indietro a quello che avremo conquistato".

Il capitano dei Campioni d'Europa è già proiettato al futuro e alla prossima stagione, anche se sembra difficile fare meglio di quanto fatto negli ultimi anni: "Dobbiamo porci l'obiettivo più importante possibile e cercare ogni anno di superare noi stessi. Battere i record e le statistiche. Nel calcio non si può vivere del passato. Ripartiamo da zero e vogliamo conquistare il maggior numero di titoli possibile".

E dietro ai successi delle Merengues, per Ramos c'è una figura chiave in panchina: "Il nostro allenatore sta battendo tutti i record dei tecnici che sono passati nel nostro club. La chiave è che ha saputo trasferire tutto il suo talento da giocatore alla panchina. E' riuscito a contagiare uno spogliatoio per nulla facile. Lavoro e umiltà. Ci sentiamo molto vicini a lui".