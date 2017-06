Juve 'quarta' in Europa negli ultimi tre anni

Non è riuscita a mettere le mani sul trofeo perdendo la seconda finale in tre anni, ma la Juventus di Massimiliano Allegri è entrata di diritto tra le grandi della UEFA Champions League da quando l'allenatore toscano è in panchina.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Accesso Sei già registrato su UEFA.com? Accedi con Facebook

Accedi con Google+

Accedi con Windows

Accedi con Yahoo Accedi inserendo la tua e-mail Login o Registrazione Non sei ancora membro? Unisciti alla famiglia del calcio europeo oggi!

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati La magia di Mandžukić contro il Real Madrid

Assegnando tre punti per vittoria anche nelle gare a eliminazione diretta (un punto per successi ai rigori), nelle ultime tre stagioni la squadra bianconera ha ottenuto 66 punti. Solo Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco - le tre squadre che hanno messo fine al sogno bianconero in questi tre anni - hanno fatto meglio della squadra biaconera.

Tra le migliori cinque per punti conquistati nelle ultime tre edizioni della Champions League, la Juve vanta la seconda miglior difesa dopo l'Atlético in questa top five, ma è ben distante dai numeri da capogiro degli attacchi di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Poche le sconfitte, sei: solamente il Real Madrid ha fatto meglio. La Juve è anche la squadra che ha pareggiato di più (nove).

La 'classifica' delle ultime tre stagioni di UEFA Champions League