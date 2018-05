Federazioni nazionali

Udinese-Inter 0-4 (Ranocchia 13', Rafinha 44', Icardi 45'+1', Borja Valero 71')

Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus, l’Inter torna alla vittoria e continua a sperare nella qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Allo Stadio Friuli, nell’anticipo dell’ora di pranzo della 36esima giornata, i Nerazzurri giocano una grande partita e battono con un perentorio 4-0 l’Udinese, portandosi per il momento a un solo punto da Roma e Lazio: sblocca Andrea Ranocchia, poi segnano Rafinha, Mauro Icardi e Borja Valero.

In apertura la squadra di Igor Tudor si salva con il suo capitano Danilo, che respinge sulla linea il colpo di testa praticamente a colpo sicuro di Ivan Perišić. Ma dopo 13 minuti l’Inter è già in vantaggio: calcio d’angolo battuto dal centrocampista Marcelo Brozović e colpo di testa vincente di Ranocchia.

I padroni di casa non si scuotono, Danilo è ancora costretto al salvataggio sulla linea sul tiro di Perišić dopo che Albano Bizzarri era uscito per anticipare Icardi. Antonio Candreva, un ex, spara alto da posizione molto interessante, poi è un altro ex - il portiere Nerazzurro Samir Handanović - a dire di no a Kevin Lasagna, pescato dall’argentino Rodrigo De Paul.

Allo scadere del primo tempo la squadra di Luciano Spalletti dà lo “strappo” decisivo alla partita. Rafinha, al 44’, trova il primo gol italiano con una grande azione personale, poi nel recupero è Icardi a puntare e saltare Samir e battere il portiere avversario sul primo palo: per l’attaccante argentino è il gol numero 28 in campionato.

Nella ripresa l’Udinese resta subito in dieci per l’espulsione del centrocampista ivoriano Seko Fofana, punito per un brutto intervento su Perišić. Al 71’ i Nerazzurri di Spalletti chiudono la partita con il poker di Borja Valero, al secondo gol personale in campionato. C’è tempo per una traversa del giovane Yann Karamoh, ma l’Inter fa comunque festa; per i Friulani è la dodicesima sconfitta nelle ultime tredici partite.

ChievoVerona-Crotone ore 15.00CET

Genoa-Fiorentina

Lazio-Atalanta

SPAL-Benevento

Napoli-Torino

Sassuolo-Sampdoria ore 18.00CET

Cagliari-Roma ore 20.45CET